LAZZATE – Ancora un colpo di mercato per l’Ardor Lazzate che in vista dell’inizio di un campionato d’Eccellenza pieno di grandi nomi, si sta attrezzando al meglio per dire la propria: oggi la notizia dell’arrivo di un attaccante esperto come Giacomo Mammetti, classe 1988 ed originario di Tivoli. E’ una punta centrale, un metro e ottanta d’altezza, che l’anno scorso ha militato in serie D con il Milano city e che vanta trascorsi in tante squadre d’Italia, dal Pergocrema al Villa d’Almè, dal Pomezia al Sapri, tanto per citarne alcune.

Non si può certo dire che manchino le “big” nel girone lombardo d’Eccellenza nel quale è stata inserita anche l’ambiziosa Ardor Lazzate. Che dovrà vedersela con formazioni del calibro di Pavia, Varesina e Vogherese, che puntano al salto di categoria. Insomma, lo spettacolo è davvero assicurato. Ecco tutte le squadre:

⠀

Accademia Pavese, Alcione, Ardor Lazzate, Base 96, Calvairate, Castanese, Gavirate, Inveruno Club Milano, Milano City, Pavia, Rhodense, Sestese, Settimo, Varesina, Varzi, Verbano, Vergiatese, Vogherese.

02092020