CESATE – Il Fbc Saronno si mette alla prova contro una rivale del suo livello, ovvero di Prima categoria; l’Arsaghese milita nel girone B, i saronnesi nel B. Il test va in scena questa sera, dalle 20, allo stadio di via Dante a Cesate. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro amichevole.

Si gioca a porte chiuse per il pubblico, che però potrebbero riaprirsi – seguendo le indicazione della Federcalcio sulla sicurezza anti-covid e con capienza ridotta – già nei prossimi match amichevoli. Restando a questa sera, per i biancocelesti dell’allenatore Gianpaolo Chiodini si tratta del terzo incontro stagione, in questa fase di “preparazione”, dopo le gare contro Varese e Vogherese. Prossimi appuntamenti domenica 6 settembre: Fbc Saronno 1910-Pro Azzurra Mozzate, con orario e campo non ancora definiti; e giovedì 10 settembre con Fbc Saronno 1910-Gerenzanese, pure in questo caso con orario e campo non ancora definiti. A seguire ci sarà il debutto ufficiale degli amaretti, in Coppa Lombardia e poi il via del campionato.

02092020