SARONNO – Non solo c’è una data (7 novembre 2020), ma ora c’è anche il calendario del campionato di serie B 2020/21 a cui parteciperanno la Pallavolo Saronno e il Caronno Pertusella Volley.

Il settore campionati della Federazione Italiana Pallavolo ha infatti ufficializzato i calendari provvisori dei campionati nazionali di serie B. Da oggi, dunque, è disponibile il dettaglio delle gare del girone B consultabili CLICCANDO QUI.

Un inizio da brividi per Caronno Pertusella, che se la vedrà immediatamente con la corazza del Volley Garlasco. Esordio più abbordabile invece per gli amaretti biancoblù, che cominceranno in trasferta contro i Diavoli Rosa di Brugherio. Il derby varesino si disputerà il 19 dicembre per la 7ª giornata di campionato.

117 squadre al via suddivise in 10 gironi per un totale di 1254 partite. Al termine della prima fase si qualificheranno ai play-off promozione le prime e le seconde classificate (totale 20 squadre) che daranno vita alla seconda fase che decreterà le promosse in serie A3. Retrocederanno in serie C le formazioni classificate al 10°, 11° e 12° posto di ciascun girone.