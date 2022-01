SARONNO – Non solo la Prepositurale ma anche piazza Libertà si è riempita ieri pomeriggio per l’ultimo saluto da Alessandro Bisi il 21enne vittima martedì 4 gennaio di un incidente in montagna.

Incidente in serata tra Solaro e Cesate: ferito anche un bambino di 8 anni.

Due auto sequestrate, una patente sospesa e diverse sazioni salate: è il bilancio di un controllo della polizia locale che ha messo nei guaia fratello e sorella.

Il Comune sospende la distribuzione dei calendari a causa del Covid.

Ecco i fondi assegnati dall’Amministrazione comunale alle associazioni cittadine.

Recuperata refurtiva di un furto dalla polizia locale di Saronno.

