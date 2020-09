SOLARO – L’avvio delle lezioni delle scuole dell’infanzia è programmato per lunedì 7 settembre, con le due scuole statali di via 5 Giornate e via Giusti al Villaggio Brollo e le due scuole paritarie di via Borromeo e piazza Grandi al Villaggio Brollo.

Per quanto riguarda le scuole statali, per la prima settimana ci sarà un orario ridotto incentrato sul ricevimento degli iscritti più piccoli con ingresso alle 9.30 ed uscita alle 11.30. Il processo di accoglienza da parte delle insegnanti è stato avviato con i colloqui personalizzati con le famiglie nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 settembre, momento in cui è stato concordato l’orario preciso degli ingressi differenziati classe per classe. Ogni sezione avrà un accesso autonomo per garantire una maggior sicurezza. Il servizio mensa delle scuole statali, che non comporterà nessun aumento dei costi rispetto agli anni passati, sarà attivo in concomitanza con l’avvio dell’orario pieno.

Per quanto riguarda le scuole paritarie, gli orari prevedono ingressi ed uscite scaglionate, tra le 9 e le 15.30.

Il servizio mensa della scuola Borromeo sarà attivo sin dalla prima settimana e non comporterà nessun aumento. In via 5 Giornate ed in via Giusti il Comune ha completato con i propri operatori il controllo di sicurezza sui giochi, la manutenzione delle aree verdi ed un’opera di pulizia e sanificazione con prodotti specifici di tutte le strutture.

