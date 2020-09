SARONNO – “La società Fbc Saronno 1910 comunica che a tutela della salute dei propri tesserati e dei suoi tifosi, certi della comprensione da parte di tutti e consapevoli che il calcio senza tifosi non è la stessa cosa, comunica che disputerá le partite casalinge a porte chiuse“. Lo annuncia, con un comunicato, il club saronnese.

“Fino al chiarimento delle posizioni da mantenere in merito alla linea di condotta da seguire, di cui al momento non c’è molta chiarezza, vi chiediamo di seguire gli aggiornamenti in merito di cui vi daremo notizia partita per partita” precisa il Saronno.

Prossimo match casalingo sarà

Fbc Saronno 1910- Fc Lainatese a porte chiuse, per la Coppa Lombardia di Prima categoria.

17092020