VALLELUNGA – Soddisfazione per il risultato ottenuto, non scontato ad inizio gara-1 ma anche tanta amarezza per il risultato alla fine della seconda corsa. Questa la considerazione che meglio può riassumere le prestazioni di Laurence Balestrini messe in mostra sul circuito di Vallelunga. Nel terzo round stagionale della Formula X Italian Series, il pilota concittadino ha dato battaglia al volante della sua monoposto del team Viola Formula Racing, che oramai è sotto gli occhi vigili di tutti finendo per raccogliere un risultato solo parzialmente in linea con le potenzialità espresse.

Balestrini si è messo in evidenza sin dalle prime sessioni di prove, nonostante le insidie che avrebbe potuto nascondere un circuito tutto nuovo per lui. Il campione in carica della Formula Renault grazie al suo approcio alla gara ed al suo stile di guida è riuscito subito ad ottenere una positiva quarta piazza assoluta nella FX2, con il tempo di 1:36.505.

Al via di gara-1, Balestrini si è reso autore di un ottimo spunto che gli ha consentito di sorpassare Marinaro e di tenere a bada per oltre metà gara la più potente monoposto di Formula 3 dell’avversario. Merito di un progressivo miglioramento nelle fasi finali il portacolori del Viola Formula Racing ha persino abbassato il tempo precedentemente ottenuto in qualifica. Sotto la bandiera a scacchi è quindi arrivata una splendida seconda posizione di categoria, alle spalle soltanto di Roccadelli.

La seconda gara ha visto Balestrini in grande evidenza sin dal via: grazie ad una magistrale partenza, il saronnese ha scavalcato tre “colleghi” di categoria, ritrovandosi nella parte alta del gruppo. Dopo un periodo di affanno, che ha causato il sorpasso di Roccadelli, ingaggiando un duello Palummieri per la seconda posizione di classe. Dopo aver difeso in più occasioni la propria posizione, il saronnese è stato sfortunatamente staccato dall’avversario proprio nelle battute finali, finendo in testacoda e dovendo per questo rinunciare al secondo posto. Nonostante la penalità di 5” inflitta dalla Direzione Gara al pilota responsabile della collisione, quest’ultimo ha potuto comunque conservare la piazza d’onore in classifica, riservando in questo modo un’ulteriore beffa per Balestrini, costretto ad accontentarsi della terza posizione.

“Devo dire che, nonostante l’epilogo di gara-2, il bilancio del week-end è comunque positivo – sottolinea Balestrini – soprattutto per via del fatto che, nonostante per me fosse un circuito nuovo, siamo riusciti ad ottenere sin da subito delle buone prestazioni. Il team ha fatto un lavoro fantastico, mettendomi nelle migliori condizioni per ben figurare e lavorando con me alla ricerca del set-up ideale. Per finire il pilota vede sempre il bicchiere mezzo pieno, come esperienza di aver gareggiato in un circuito tutto nuovo e di aver ottenuto un risultato, aldilà dell’amarezza finale, pur sempre spettacolare per lui, e chiaramente per tutti i suoi tifosi saronnesi e non solo, che lo accompagnano sempre, anche se a distanza, in ogni sua gara.

