SARONNO – Non trovate più la tessera elettorale? Gli spazi sono esauriti? L’avete trovata ma è talmente malmessa che non è utilizzabile? Ecco come fare per chiederne una copia.

E’possibile chiedere il rilascio di una nuova tessera all’ufficio elettorale presentandosi personalmente muniti di un documento di riconoscimento e dell’eventuale precedente tessera elettorale, qualora l’interessato non possa presentarsi direttamente può incaricare un parente o una terza persona, con apposita delega alla quale va allegata copia del documento di identità del delegante.

L’ufficio elettorale domenica 20 settembre è disponibile per i duplicati dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15.

A causa dell’emergenza sanitaria Covid per assicurare il corretto distanziamene fra le persone verrà contingentato l’accesso allo sportello, pertanto, l’attesa del proprio turno avverrà all’esterno dell’edifìcio comunale.

Per evitare inutili attese è possibile chiedere il nlascio anche prenotando il rilascio della propna tessera telefonicamente allo 0296710305 tramite mail all’indirizzo [email protected] sarete contattati dall’ufficio Elettorale per la modalità del ritiro.