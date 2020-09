SARONNO – Telecamere, microfoni, giraffe e tanti giovani attori: ieri mattina Saronno è tornata ad essere il set della Toro distribuzione la casa di produzione che, grazie al finanziamento de “Gli amici di Saronno” ha già girato con Roberto Albanesi un film sfruttando le location della città degli amaretti. Sabato tra corso Italia e via Caronni la troupe ha girato le nuove scelte della pellicola firmata da Ivan Brusa giovane talentuoso attore e regista alla sua seconda sfida dietro alla macchina da presa dopo il debutto con “No Vedetta no party”. Nel cast di questa nuova produzione anche molti saronnesi che si sono messi in gioco come protagonisti di un cameo. “L’accoglienza dei saronnesi è sempre ottima – spiega il registra Ivan Brusa – complessivamente gireremo qui per tre o quattro giorni speriamo di valorizzare al meglio la città e i suoi scorci più caratteristici”. Il film parla “di un ragazzo un po’ problematico che ha delle vicende un po’ strane e violente ma – assicura il regista – il tutto con un registro di ironia e leggerezza”.

20092020