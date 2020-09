SARONNO – “Oggi ho salutato in comune il capitano Pietro Laghezza e l’ho ringraziato a nome mio e di tutta la cittadinanza per l’attenzione che ha sempre avuto per il nostro paese”. Sono le parole del sindaco Gianluigi Cartabia che stamattina nel suo ufficio ha incontrato il capitano dei carabinieri Pietro Laghezza e nei prossimi giorni lascerà la compagnia di Saronno, a cui fa riferimento anche la stazione di Cislago. Questi, infatti, sono gli ultimi giorni “saronnesi” del capitano Pietro Laghezza che è stato destinato ad un nuovo incarico al comando di Avellino.

Il primo cittadino cislaghese ha consegnato al militare una pergamena con i ringraziamenti per l’attenzione dimostrata all’intera comunità e con un augurio per le sfide che lo attendono nella nuova destinazione. A guidare la compagnia saronnese sarà il capitano Fortunato Suriano, originario della Calabria ma proveniente dal comando provinciale di La Spezia che arriverà nella città degli amaretti a fine ottobre.

(foto: un momento dell’incontro)

21092020