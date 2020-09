UBOLDO – Lu-Ve, l’azienda uboldese specializzata nella produzione i scambiatori di calore ad aria è tra le tre finaliste della categoria “Italia su estero” degli M&A Awards 2020, iniziativa nata da un’idea di Kpmg e Fineurop Soditic con il patrocinio dell’Aifi e dell’Università Bocconi, con l’obiettivo di valorizzare le operazioni di fusione e acquisizione tra imprese che contribuiscono ad aumentare la competitività del “sistema Italia”. La sezione “Italia su estero” del riconoscimento premia la spinta all’internazionalizzazione e la capacità di cogliere opportunità di crescita nel mercato globale. In quest’ottica si colloca l’acquisizione da parte di Lu-Ve della divisione “Air” di Alfa Laval, gruppo svedese leader globale nella fornitura di componenti specializzati e soluzioni ingegneristiche basate sulle sue tecnologie chiave dello scambio termico, della separazione e della movimentazione dei fluidi. Titolare di noti marchi storici quali Fincoil ed Helpman, con un’organizzazione commerciale globale e stabilimenti in Italia, Finlandia e India, Al Air ha permesso a Lu-Ve di accelerare il processo di crescita iniziato nel 2015 con la quotazione in Borsa e di imporsi come il terzo operatore mondiale nel settore degli scambiatori di calore ad aria, con un fatturato di 420,7 milioni di euro nel 2019. “E’ stata la più grande acquisizione mai realizzata dalla nostra azienda – ha commentato il presidente Lu-Ve Iginio Liberali – il riconoscimento della bontà di questo progetto da parte di una giuria tanto qualificata ci rende ancora più orgogliosi di essere riusciti a raggiungere questo traguardo”.