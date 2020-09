SARONNO – Match a porte aperte, questa la bella notizia per i tifosi per la prima giornata del campionato di Prima categoria, oggi, con Fbc Saronno-Portichetto Luisago. Su ilSaronno la consueta diretta.



“Si ricorda a tutti l’obbligo della mascherina e il distanziamento sociale durante tutta la permanenza all’interno dello stadio di via Biffi” rimarcano i dirigenti del club saronnese. All’ingresso sarà misurata la temperatura e registrato il nome dei presenti, e sarà chiesto di mantenere le distanze in tribuna, dove già è stata predisposta l’adeguata segnaletica. Passando al calcio giocato, dopo le due vittorie in Coppa Lombardia il Saronno si mette alla prova contro una squadra considerata dalle medie potenzialità, in questo campionato. Non sono annunciate assenze nelle rose delle due formazioni; si inizia alle 15.30 con arbitro Eros Pinci di Gallarateros Pinci di Gallarate. Altre gare del girone, con le squadre della zona, sono Menaggio-Ceriano Laghetto con arbitro Franco Cavenaghi di Lecco, Esperia Lomazzo-Montesolaro con arbitro Elisa Enis di Como.

