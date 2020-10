SARONNO – All’ospedale di Saronno è tornato attivo il reparto Covid ma nulla è cambiato nella quotidianeità del presidio di piazzale Borrella.

Stessa grande attenzione per la sicurezza di pazienti e degenti e stesse modalità di accesso a pronto soccorso e agli ambulatori.

A fare il punto della situazione, in un’intervista al quotidiano Il Giorno, Roberta Tagliasacchi direttore del presidio saronnese ceh fa parte dell’azienda ospedaliera Valle Olona: “Ad oggi i numeri non sono elevati e non ci sono stati particolari cambiamenti. Quella che prima era una zona grigia ossia dedicata a quei pazienti che potevano essere positivi ora è dedicata ai positivi al covid”.

Sono 10 posti letto al momento: “Ovviamente in caso di necessità potranno essere aumentati ma attualmente sono sufficienti. Non è stato necessario rimodulare il reparto perchè già c’erano tutte le attenzioni e le precauzioni vista la possibile presenza di positivi”.

Nessun cambiamento al momento nelle modalità di accesso ai poliambulatori e al pronto soccorso: “Non c’è stato nessun cambiamento perchè allo stato attuale non ce n’è la necessità. Se i numeri dovessero crescere prenderemo tutti i provvedimenti del caso”.

