CARONNO PERTUSELLA – E’ il sindaco Marco Giudici a fare il punto della situazione del coronavirus in città nel corso di questa seconda ondata. Al momento i positivi a Caronno Pertusella sono 22 e fortunatamente non si registrano classi in quaratena per effetto di studenti positivi. Quella caronnese era stata la prima comunità del saronnese a fare in conti con un vero focolaio e l’attenzione dell’Amministrazione non è mai venuta meno. “E’ importante applicare tutti gli accorgimenti di tutela – rimarca Giudici – Non sottovalutiamo la pericolosità del momento e rispettiamo le misure igieniche sanitarie”.

