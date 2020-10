TURATE – “Era l’8 maggio 2020 quando Turate solidale distribuì a tutti i bambini nati dal 2009 al 2013, un kit contenente dei semini della pianta di Ibisco. Negli ultimi giorni la piccola Asia Ceriani, è venuta a consegnare in Comune la sua piantina che con tanta cura, è riuscita a realizzare. Un ottimo risultato! Un ibisco alto ben 80 centimetri!” E’ il sindaco Alberto Oleari che fa il punto di questo progetto, ed è stata lui a ricevere Asia in Municipio ed a prendere in consegna la pianta.

“La piantina – ricorda il sindaco – verrà ora trapiantata al nostro parco Turate solidale e verrà identificata con il nome della nostra piccola Asia”. Una iniziativa fortemente simbolica in tema ambientale.

(foto: il sindaco Alberto Oleari in Municipio con la piccola Asia Ceriani, ovviamente indossando la mascherina e con tutte le cautele anti-covid del caso, e la pianticella che in questi mesi è riuscita a fare crescere)

22102020