Sospesi i gruppi di cammino: stop alla Limbiate che cammina

LIMBIATE – Con un messaggio su facebook, l’assessore allo Sport e Tempo Libero del comune di Limbiate ha annunciato lo stop del gruppo “Limbiate che cammina”.

Una decisione assunta dopo che l’Ats Brianza ha sollecitato il provvedimento nei vari territori dove, da tempo, si sono consolidati gruppi numerosi di camminatori, che hanno raccolto l’invito al movimento e, via via, si sono aggiunti a partecipare agli appuntamenti ormai fissi. A Limbiate, proprio il gruppo di camminatori voluto fortemente dall’assessore Claudio Ceschini si è rafforzato in nemmeno due anni di attività, arrivando anche contare più di cento persone che, se non ogni domenica, quasi, si ritrovano nei luoghi prefissati e cominciano a camminare, per 5, 6, 7 chilometri, in base al percorso deciso.

Con grande rammarico, la sospensione di queste attività è arrivata, perché, pur all’aria aperta, concentravano troppe persone in pochi passi: i quattro “itinerari nel Parco”, già programmati dal comune di Limbiate, sono però soltanto rinviati.

24102020

(nella foto: una camminata di luglio 2020)