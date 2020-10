SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il discorso di Cristiana Dho di Obiettivo Saronno durante la prima seduta del consiglio comunale.

Grazie Presidente. Cristiana Dho, Obiettivo Saronno.

Un sogno è diventato realtà. Più di due anni di impegno, lavoro inteso, confronti costruttivi hanno portato la Lista civica Obiettivo Saronno dove siede oggi: qui, in maggioranza, a governare la nostra Saronno con il grande senso civico che ci contraddistingue e con l’entusiasmo che ci ha sempre mossi nel nostro agire.

I cittadini di Saronno hanno creduto nella progettualità di Obiettivo Saronno e in molti ci hanno dato la loro fiducia. Per questo i nostri ringraziamenti non saranno mai abbastanza.

Il nostro sogno è diventato realtà grazie al contributo di tanti attori, in particolare dei Giovani, attivi e presenti nella squadra nei diversi ruoli. Ringraziamo di cuore loro, che sono i pilastri del nostro futuro. Il risultato di queste elezioni amministrative ci ha dato conferma che i Giovani sono una ricchezza imprescindibile.

Il nostro sogno ora è quello di riuscire a concretizzare il cambiamento tanto pensato e progettato. Con il Sindaco Augusto Airoldi abbiamo condiviso le principali linee programmatiche riscoprendo molte affinità che ci aiuteranno a proseguire con successo sulla strada della rinascita della città.

Uno dei progetti che abbiamo più a cuore è la riqualificazione dell’immensa area ex Isotta Fraschini, luogo ricco di storia e che racchiude le principali peculiarità di Saronno: gli ampi spazi verdi, l’attività imprenditoriale e commerciale, i luoghi di aggregazione e di abitazione e, ultimo ma non per importanza, un possibile polo per l’istruzione e la formazione. Una minicittà nella città che sarà in grado di ricongiungere alcune zone periferiche, come il Matteotti, al centro storico eliminando le dolorose fratture create nel passato. Questa esperienza progettuale e realizzativa, con i suoi valori, potrà diventare il modello per la rinascita della città nel suo complesso.

Un secondo tema molto caro a Obiettivo Saronno è il valore della scuola: con il periodo di pandemia che stiamo vivendo, abbiamo avuto modo di comprendere ancora di più quale sia l’immenso valore dell’istruzione e delle relazioni sociali per i nostri figli e nipoti. Obiettivo Saronno, con la maggioranza, opererà per garantire luoghi sicuri e accoglienti instaurando un dialogo attivo con le istituzioni scolastiche al fine di assicurare agli studenti, gli adulti di domani, l’istruzione che un paese civile ha il dovere garantire con continuità.

Obiettivo Saronno caratterizzerà il proprio operato sul “fare”, con trasparenza e condivisione, e sull’ascolto e la partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte.

Lo spirito di innovazione e rinnovamento che ci hanno guidati in questi lunghi mesi saranno la nostra guida.

Non ci resta che metterci all’opera rimboccandoci le maniche: il lavoro di squadra continuerà ad essere il nostro punto di forza e le nostre azioni saranno sempre indirizzate verso un unico Obiettivo, Saronno e il bene dei cittadini saronnesi. Grazie a tutti.