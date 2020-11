ORIGGIO – Domenica 22 novembre partirà la campagna di vaccinazione antinfluenzale ad Origgio. In collaborazione con Ats Insubria e i medici di famiglia il Comune ha messo a disposizione il centro anziani di via Manzoni. Ovviamente si partirà, come prevedono le norme dagli over 65 che saranno chiamati in base ad un calendario già stabilito. Gli origgesi dovranno far riferimento ognuno al proprio medico di famiglia che provvederà ad informarli della data dell’appuntamento.

Dott.ssa BIANCHI Domenica 29-11 dalle 9 alle 13

Dr. CODEGA Domenica 22-11 dalle 9 alle 12

Domenica 29-11 dalle 9 alle 12

Dr. PAGANI Martedì 24-11 dalle 17.30 alle 19.30

Solo cognomi da “CER” a “L”

Giovedì 26-11 dalle 17.30 alle 19.30

Solo cognomi da “M” a “Z”

Dr. PESSINA Giovedì 26-11 dalle 8.30 alle 12

8.30-9.30 Cognomi A-B

9.30- 11.00 Cognomi C-D

11.00-12.00 Cognomi E-F-G-I-J

Giovedì 03-12 dalle 8.30 alle 11.30

8.30- 9.30 Cognomi M-N

9.30 -10.30 Cognomi O-P-Q-R

10.30- 11.30 Cognomi S-T-U-V-Z

Giovedì 1012 dalle 8.30 alle 11.30 (non prenotati)