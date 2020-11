LAZZATE – Vanno avanti spedite le opere per la realizzazione del nuovo fondo dello stadio di via Laratta a Lazzate, casa della formazione locale dell’Ardor, la cui formazione maggiore milita in Eccellenza. “Anche il secondo strato di ghiaia sta per essere completato: si avvicina il rush finale!” esultano i dirigenti del club lazzatese.

Le opere si stanno svolgendo con rapidità e senza intoppi, in questo periodo nel quale tra l’altro l’intera attività sportiva è completamente ferma a causa dell’aggravarsi dell’emergenza coronavirus che ha imposto lo stop a tempo per ora indeterminati di tutti i campionato delle categoria dilettanti. La squadra maggiore dell’Ardor Lazzate milita nella massima categorie regionale, quella dell’Eccellenza; alle spalle c’è anche un ampio “vivaio”. E quando la crisi sanitaria sarà finalmente superata, in paese si potrà dunque disporre di un impianto rinnovato e migliorato.

(foto: lavori in corso allo stadio di Lazzate, ecco dove si è arrivati)

25112020