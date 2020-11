SARONNO – “Le divisioni politiche in questo momento non fanno bene a nessuno, ma soprattutto non fanno bene al nostro Paese, al di là dei vari schieramenti politici, serve collaborazione per tirar fuori da questa emergenza la nostra Nazione che rischia il tracollo!” Lo fa notare in un intervento sui social network il parlamentare di Saronno, Gianfranco Librandi, che è tra i fondatori ed esponente di Italia viva.

Prosegue l’onorevole Librandi: “E’ una ottima scelta quella del nostro leader Matteo Renzi di aprire a Forza Italia, perchè non importa da quale partito provengano le idee purchè siano d’aiuto all’Italia in questa fase pandemica, che è tanto delicata”. Il tema del supporto forzista alla maggioranza di governo è quello di cui stanno parlando in questi giorni le cronache parlamentari.

(foto: il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva. E’ favorevole all’apertura del suo partito nei confronti di Forza Italia)

25112020