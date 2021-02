GERENZANO – Spavento, questa mattina, per un 67enne gerenzanese a passeggio in via Inglesina, nella zona del palasport. C’è la pista ciclopedonale verso i campi, e molti cittadini la utilizzando per camminare e tenersi in forma. In questo caso l’uomo è stato l’involontario protagonista di una caduta accidentale ed in un primo momento le sue condizioni sono apparse piuttosto serie tanto che sul posto l’ambulanza del Sos Uboldo, subito accorsa, ha fatto arrivare anche l’automedica, proveniente da Como.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure al paziente che è stato poi trasferito con l’autolettiga del Sos al pronto soccorso dell’ospedale “Galmarini” di Tradate: al momento del ricovero non è risultato un pericolo di vita, sono stati avviati tutti gli accertamenti medici del caso.

(foto archivio: intervento dell’automedica sul territorio per una precedente emergenza sanitaria, ed in piccolo una immagine di via Inglesina dove si è verificata la caduta accidentale del pedone)

01022021