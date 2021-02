SARONNO – “Carissimi visitatori, siamo finalmente lieti di annunciarvi la nostra apertura al pubblico. Siamo pronti ad accogliervi su appuntamento

il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per i servizi di segreteria siamo anche disponibili il mercoledì ed il venerdì dalle 9 alle 13”.

E’ con questo messaggio semplice ma anche affettuoso il Museo Gianetti ha annunciato la propria riapertura, sfruttando le possibilità offerte dalla zona gialla. In realtà lo spazio di via Carcano, protagonista di tante proposte ed iniziative in città ha continuato a proporre eventi ed iniziative come raccolta la sua vivace pagina Facebook. Scorrendola si scoprono i laboratori per studenti, gli approfondimenti sui tesori della collezione, un’analisi sul ruolo del museo e l’interessante iniziativa a puntate #Piccoli museo narranti.

Si tratta di un ciclo di letture per raccontare la nascita del Museo della Ceramica: “La storia parte dal 1948, un anno denso di avvenimenti e cambiamenti per l’Italia, e Saronno segue le vicende attraverso il racconto dei suoi cittadini. Giuseppe Gianetti e sua moglie Nina Biffi, annotano sui rispettivi diari cosa accade: eventi, fatti di cronaca, ma anche visite in casa, festeggiamenti, pranzi e cene, acquisti di opere d’arte e le cure per la malattia di Giuseppe”. Insomma un tuffo nel passato portato avanti sui social per essere vicino ai saronnesi, ai visitatori agli appassionati rimarca che i musei “possono essere chiusi ma non sono fermi”.

Per visitare il museo