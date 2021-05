SARONNO – Primi saronnesi ieri pomeriggio alla piscina all’aperto di via Miola. La vasca esterna è aperta agli utenti con una parte divisa in corsie per chi vuole nuotare e una parte dedicata a chi vuole stare in acqua in modo più rilassato.

Durante il weekend di sabato 29 maggio e domenica 30 maggio la struttura esterna sarà aperta dalle 9.30 alle 20. Da lunedì 31 maggio gli orari settimanali di apertura andranno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.30.

E’ disponibile anche la zona attrezzata con sdraio e il bar all’esterno.

Nei prossimi giorni ripartiranno i corsi adulti già il 31 maggio in attesa di riattivare i corsi bambini già dal 1 luglio con riapertura della vasca interna. Tutti i corsi rivolti agli adulti, sia corsi di nuoto, che i corsi di acquafitness anche con uso di attrezzi e tappeti (come hydro-bike e Acquapole), riprenderanno sempre da lunedì 31 maggio con un orario ridotto, che tuttavia consentirà l’accesso alla struttura sia di mattina, che in fascia pranzo e durante le ore serali. Essi si svolgeranno esclusivamente nell’impianto esterno fino a mercoledì 30 giugno. L

e modalità e le informazioni per le prenotazioni e i recuperi saranno disponibili in segreteria e avverranno tramite voucher già caricati sulle tessere di tutti gli utenti iscritti che ne hanno diritto.

Dal giovedì 1 luglio riaprirà anche la struttura interna che consentirà di poter accedere alle corsie del nuoto libero e di poter ritornare ad un servizio “a regime”, sempre nel rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza anti-Covid-19.