Poesia, cultura, aforismi e performance: stasera alle 21 Helianto si racconta

SARONNO – E’ un’intervista collettiva e piena di spunti, contaminazioni e suggestioni quella che propone stasera ilSaronno. Del resto non poteva che essere così visto che ad essere protagonista è l’associazione culturale Helianto ideatrice di diversi concorsi e appuntamenti nel comprensorio saronnese che non si è fermata nemmeno nel primo lockdown.

Il momento d’approfondimento di stasera sarà l’occasione per una carrellata degli ultimi appuntamenti ma soprattutto di avere un piccolo assaggio dell’atmosfera che si respira nella proposte del sodalizio.

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia.

L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.