SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio all’11 febbraio 2021 sul territorio comunale di Solaro. In totale, dal primo caso di febbraio ad oggi, sono 908 i residenti risultati positivi (erano 892 il 28 gennaio) e 29 i deceduti, nessuno nelle ultime due settimane.

Secondo i dati forniti al Sindaco, ci sono a questa data 27 attualmente positivi: 5 minori, 7 di età compresa tra i 18 e 34 anni, 11 adulti e 4 over 65.

Ricordiamo che tutte le persone in quarantena/isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi.

Il Sindaco di Solaro Nilde Moretti: «Il numero dei cittadini attualmente positivi è sostanzialmente simile a quello della settimana scorsa. I nuovi contagi nell’ultima settimana sono 16 e anche questo dato è in linea rispetto alla scorsa. A loro va il nostro incoraggiamento di pronta negativizzazione. Di fatto le misure in corso di validità ci consentono maggiori libertà di spostamento, ma noi per primi dobbiamo essere responsabili nel rispettare il più possibile le norme di buon senso per rispetto nostro e delle persone ancora in quarantena, isolamento o ricoverate».

