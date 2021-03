SARONNO – Via alla stagione del basket maschile oggi con il campionato di C Gold: per la prima giornata va in scena Az Saronno-Sporting Milano, regolarmente come da calendario oggi alle 19 al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo. Come da protocollo sanitario ieri tutti i compontenti dei due team si sono sottoposti a tampone e nessuno è risultato positivo al coronavirus, si potrà dunque giocare.

Incontro, comunque, che sarà disputato a porte chiuse e dunque senza pubblico, ma c’è una bella notizia per i tifosi che potranno assistere alla gara comodamente da casa, tramite la pagina Be.Pi Sport su Facebook dove l’incontro sarà proposto in diretta. Gustoso prologo, per gli appassionati, la diretta dal Palaborsani di Castellanza, alel 17, di Legnano-Gallarate, match valido per lo stesso girone C di C Gold lombarda.

(foto: la formazione dell’Az Saronno. Nuovo sponsor e rinnovate ambizioni per la compagine saronnese del presidente Ezio Vaghi)

