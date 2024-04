Sport

SARONNO – Oggi a Siena l’ultimo appuntamento di regular season per l’Az Robur Saronno già matematicamente prima nella Fase Gold, del campionato maschile di basket serie B Interregionale. Nel pomeriggio odierno dalle 18 i saronnesi saranno dunque di scena nella città toscana contro i locali della Virtus, gara ininfluente per i roburini che possono iniziare a pensare ai playoff mentre è decisiva per il Siena – anche loro già i playoff – devono vincere per ottenere il miglior piazzamento possibile. La gara si gioca al palasport di viale Sclavo.

Per l’occasione dell’ultima gara interna prima dei playoff, il Siena ha deciso di organizzare una festa a contorno del match.

L’incontro sarà proposto in diretta streaming sul canale Facebook della Virtus Siena.



