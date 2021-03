GERENZANO – Torna con un terzo appuntamento l’attesissimo quiz online “Chi vuole essere Palionario”, organizzato dall’associazione I Colori di Gerenzano.

Il gioco è strutturato come un vero quiz televisivo: circa venti quesiti a risposta multipla e vero o falso a cui si dovrà rispondere correttamente per ricevere più punti possibili, a seconda della difficoltà della domanda.

Si tratta del terzo appuntamento: dopo il debutto di venerdì 19 febbraio, con capitani e vice capitani dei rioni e la sera di venerdì 5 marzo, serata tutta al femminile, la terza serata vede come protagonisti le coppie papà e figli in occasione della festa del papà. Al momento la classifica vede sul podio Debora del Gio da Val, al primo posto, seguita da Francesca della Madunina e da Alessandra dei Burghett. Ma la sfida è ancora lunga per aggiudicarsi il premio: in base al posizionamento dei finalisti ed in virtù del rione di appartenenza, verrà deciso l’ordine della sfilata del Palio.

Ciascun concorrente può far vincere al proprio rione il primo posto nella sfilata del Palio 2021. Appuntamento quindi venerdì alle 21, sulla piattaforma webex.

(foto d’archivio: un momento del Palio di Gerenzano di due anni fa)

17032021