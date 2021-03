VARESE / SARONNO – S’intitola #PlanetFilExperience ed è un format nuovo, che unisce l’esperienza del racconto tv alla dinamicità delle piattaforme web. Il mondo fatto di natura, sport e benessere – caro a Filippa Lagerbäck, già ambasciatrice dell’iniziativa Varese Sport Commission di Camera di Commercio – viene raccontato in diretta: stories ricche di consigli, suggerimenti e curiosità con una buona dose di ironia e spontaneità perché la vita è anche saper cogliere il bello nelle piccole cose di ogni giorno.

«Questo mio progetto nasce per scoprire gli angoli più belli del nostro Paese con suggerimenti di mete, esperienze e attività adatti a tutta la famiglia. Naturalmente, per quando si potrà viaggiare di nuovo…. Vi porto a esplorare il bellissimo territorio che ho la fortuna di chiamare casa, la provincia di Varese. Partiamo da Ispra sul Lago Maggiore per fare la suggestiva Passeggiata dell’amore, facciamo un picnic sull’acqua e poi chissà dove finiremo… Magari a toccare il cielo con un dito! Pronti, partenza…via!» spiega la conduttrice televisiva, presentando la prima delle due puntate dedicate alle nostre eccellenze “active&green”, con approfondimenti rispettivamente sulle bellezze che circondano il Lago Maggiore e sulla straordinarietà della “terra dei laghi” vista dall’alto grazie al parapendio. Il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid, con gli operatori e i protagonisti dei video sottoposti a tampone prima di ogni ripresa.

I due appuntamenti varesini di #PlanetFilExperience sono stati resi possibili dalla sinergia con Camera di Commercio: «Vogliamo supportare in modo concreto gli operatori nel kick off – spiega il presidente Fabio Lunghi –. Chi meglio di Filippa, che li vive e apprezza, può valorizzare gli angoli più belli del Varesotto? Siamo orgogliosi di poter contare ancora una volta sulle sue competenze, sulla sua professionalità e sulla sua empatia per le nostre eccellenze ambientali, naturalistiche e in tema di sport, in particolare quello legato alle passioni di chi ama praticarlo in mezzo al verde e ai bordi dei nostri laghi. Del resto, già nel 2020 abbiamo attivato una nuova strategia di comunicazione puntando al rilancio della reputation del territorio. E anche per il 2021 puntiamo in particolar modo sul turismo di prossimità e di contatto con la natura, il cui target di riferimento per Varese è il bacino milanese e regionale in generale. Un target raggiungibile anche attraverso la comunicazione pervasiva dei social media, attivando forme di collaborazione con influencer e testimonial ad alto profilo, qual è appunto Filippa, che rappresentano autentici motori di spostamento di flussi turistici».

Un progetto innovativo, dunque, che parte dalla volontà di Filippa Lagerbäck di divulgare quel bello, accessibile ai più, che caratterizza Varese e il suo territorio: la magnificenza del paesaggio, lo sport e l’esperienza nel verde. Il tutto per imparare ad amare e rispettare sempre di più l’ambiente che ci circonda.

