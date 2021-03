SARONNO / VARESE – In crescita, anche notevole, i casi di coronavirus nei centri principali del Varesotto. Se Saronno se la cava, si fa per dire, con un +16; oggi a Varese +42 ed a Busto Arsizio +53. A Gallarate +35.

Saronno 3.274 (3.258)

Varese 5.831 (5.789)

Busto Arsizio 6.649 (6.596)

Gallarate 4.015 (3.980)

Malnate 1.517 (1.513)

Oggi balzo dei contagi a Tradate. Nella vicina Brianza molti nuovi casi, in zona, pure a Cesano Maderno, meno a Limbiate. Nei centri “minori” delle Groane, in salita Lazzate, Misinto e Cogliate. Nel vicino comasco in salita i dati di Turate, Lomazzo e Mozzate.

Sono complessivamente +1440 i nuovi casi di positività al coronavirus che sono stati registrati oggi fra Varesotto (+541), Comasco (+351) e Brianza (+548).

A fronte di 63.197 tamponi effettuati, in Lombarda sono 5.641 i nuovi positivi (8.9 per cento dei tamponi effettuati; ieri ci si era fermati al 7.6 per cento). I guariti e dimessi sono 2.245. I decessi oggi sono stati +92 (ieri erano stati +79).

Dall'inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall'elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall'Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d'età.

