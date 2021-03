SARONNO – Oggi e domani e il prossimo fine settimana si terrà la Prova Regionale per Cadetti e per Giovani organizzata da Scherma Saronno Asd in collaborazione con la Federazione Scherma Lombarda. Luogo di gara è il Palazzetto dello sport di Gerenzano in via Inglesina 37.

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse e in assenza di pubblico, con l’accesso consentito ai soli atleti iscritti e ai tecnici accreditati attraverso il sito federale. La direzione del torneo è a cura del Comitato Regionale Lombardo – Gsa Lombardo.

Commentando l’evento, il presidente di Scherma Saronno Franco Grassi ha dichiarato:“Si tratta di una grande occasione per la nostra associazione che per il secondo anno consecutivo viene chiamata a collaborare all’organizzazione delle prove di qualificazione per queste categorie. L’iniziativa, di valore anche per il territorio, riceve infatti il patrocinio del Comune di Saronno e del Comune di Gerenzano. Questo momento di gara, unico per tutto il territorio lombardo, giunge in continuità con lo sforzo che stiamo svolgendo per mantenere l’attività aperta almeno nell’unico ambito che ci è consentito in questo periodo, che è quello agonistico e che ci dà buoni risultati risvegliando interesse in molti giovani e meno giovani aspiranti agonisti. È uno sforzo ma vediamo che ne vale la pena”.

(foto archivio)

20032021