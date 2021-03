SARONNO / TRADATE / GROANE – “La regione continua ad essere interessata da intense correnti dai quadranti settentrionali che manterranno per il pomeriggio di oggi 21 marzo e la giornata di domani 22 marzo condizioni di vento moderato o forte su zone alpine e prealpine, con eventi di foehn in estensione sino alla pianura settentrionale”. Lo fa sapere il Servizio meteo di Regione Lombardia.

Sui rilievi settentrionali la ventilazione rimarrà moderata o forte, con raffiche comprese tra 40 e 90 chilometri orari e medie orarie fino a 35-40 chilometri orari circa, con qualche attenuazione più evidente nel pomeriggio di domani 22 marzo e possibili nuovi rinforzi in serata, in cui potrebbe essere coinvolta anche la pianura orientale. Si evidenzia che in Valchiavenna, tra la serata odierna 21 marzo e le prime ore di domani 22 marzo possibile locale e temporanea ulteriore intensificazione della ventilazione, con velocità del vento medio superiore anche a 40 chilometri orari e raffiche in quota possibili superiori ai 100 cento all’ora.

Sui settori prealpini e pianura occidentale gli eventi saranno invece generalmente più irregolari e locali. Su Appennino locali

rinforzi moderati, più probabili in mattinata di domani 22 marzo.

Prosecuzione nelle prime ore di martedì 23 marzo della ventilazione ancora sostenuta su zone alpine, specie in quota, quindi in attenuazione sino al pomeriggio ma con possibili nuovi locali rinforzi in serata, in particolare su Valchiavenna.

(foto: intervento dei vigili del fuoco per il vento)

21032021