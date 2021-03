Sostenibilità, cambiamento climatico e… come dare il propri contributo. La Rete ne parla con Free2Change

SARONNO – “Vi siete mai chiesti quale sia l’effetto reale delle tante piccole e grandi azioni che potete compiere ogni giorno per vivere in modo più sostenibile e contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici? Quanto vale la pena lasciare la macchina in garage, rinunciare ad una bistecca oppure andare a fare la spesa dal contadino?”

“A queste domande – spiegano gli attivisti de La Rete! – cercheremo una risposta efficace insieme ai ragazzi e alle ragazze di Free2Change, un gruppo di giovani ingegneri uniti per sensibilizzare rispetto ai temi della sostenibilità e del cambiamento climatico (e come fermarlo!). L’appuntamento è fissato per venerdì 2 Aprile, alle 21, sul canale Facebook dell’associazione.

La Rete è un’iniziativa che ha un triplice obiettivo fondante: condividere conoscenze teoriche e pratiche tramite l’organizzazione di dibattiti, conferenze e laboratori interattivi con la preziosa partecipazione di esperti e professionisti; creare un luogo (per il momento, virtuale) in cui coltivare la passione per il dialogo e sviluppare senso critico, partecipazione sociale e capacità personali; da ultimo, creare una rete di conoscenze interpersonali che sia in grado di porsi questioni e cercare soluzioni sul passato, il presente ed il futuro tanto di temi relativi al nostro territorio quanto a dinamiche e processi di più larga portata.

“Seguiteci sui social (@laretesaronno su Instagram e La Rete Saronno su Facebook) per tenervi aggiornati sui nostri progetti e per mettervi in gioco in prima persona, incominciare a conoscerci e proporre idee e suggerimenti!”