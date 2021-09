SARONNO – Anche Saronno scende in piazza per l’emergenza climatica: la marcia globale per la giustizia climatica è prevista per sabato 2 ottobre.

L’appuntamento è previsto per le 14.15 in stazione a Saronno: Attack Saronno aspetterà in biglietteria tutti i partecipanti, pronti a prendere il treno delle 14.27 diretto a Milano. La manifestazione avrà inizio alle 15 in Piazza Cairoli. Chiunque dovesse essere interessato a prendere parte alla manifestazione per il clima, può contattare Attack Saronno anticipatamente.

“La marcia per la giustizia climatica della Climate Open Platform – così si legge sulla pagina ufficiale di Friday For Future Italia – è la marcia di chi crede fermamente che non debbano essere gli ultimi a pagare le conseguenze del disastro climatico, ma chi se n’è reso responsabile, di chi sa che senza giustizia sociale non ci può essere transizione ecologica: è anche la tua marcia, è l’occasione per tutte e tutti noi di alzare davvero la voce.”

(in foto: la manifestazione Friday For Future a Saronno nel 2019)

30092021