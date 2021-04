GERENZANO – Una spiacevole sorpresa per i responsabili del parco degli Aironi di Gerenzano che, nella mattinata di ieri, hanno ispezionato il parco a seguito del forte vento degli ultimi giorni: un albero è caduto proprio sopra al castello gioco dell’area dedicata ai bambini distruggendo non solo la struttura, ma anche lo scivolo posto poco lontano. Essendo posto su una collinetta proprio accanto al castello, precipitando, la pianta ha colpito il gioco riducendolo in pezzi.

Si tratta di un danno considerevole: i tecnici dell’amministrazione comunale, avvisata tempestivamente dai responsabili dell’area, non hanno potuto stimare con precisione l’entità economica del danno, ma è chiara la necessità di rimuovere la grossa pianta, per poi provvedere alla sostituzione dei giochi.

Le norme anti-contagio per l’emergenza sanitaria in corso hanno imposto la chiusura dell’area giochi; nessun bambino è, quindi, rimasto ferito nell’incidente.

(in foto: l’albero caduto nel parco degli Aironi a Gerenzano, scoperto dai responsabili dell’area nella mattinata di ieri)

