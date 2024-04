Primo piano

CANTU’- Nell’ultima giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Lentatese si gioca la promozione in Eccellenza sul campo del Castello Città di Cantù, in una gara dominata dagli ospiti che trionfano con un netto 0 a 3.

Nel primo tempo la Lentatese approccia fortissimo la gara, motivata dalla voglia di coronare il sogno Eccellenza. Impiega soli 8′ a passare in vantaggio con la rete siglata da Talpo. La squadra di mister Valente non toglie il piede dall’acceleratore e al 12′ trova il raddoppio, grazie ad un autogoal da parte dei padroni di casa. Il Castello tenta di costruire in contropiede, ma i rossoblù chiudono ogni spazio e non permettono ai canturini di riaprire il match.

Nella ripresa il copione non cambia e al 48′ la Lentatese chiude definitivamente i conti con il goal del bomber Tallarita che fa esplodere di gioia i tifosi presenti sugli spalti. Il match si conclude sul risultato di 0-3, e al suono del triplice fischio scoppia la festa per celebrare il raggiungimento di un obiettivo tanto ambito sin dall’inizio della stagione.

Con questo risultato la Lentatese è promossa direttamente in Eccellenza, chiudendo il campionato a 58 punti, a una lunghezza dall’Accademia BMV.

Castello Città di Cantù-Lentatese 0-3

CASTELLO CITTA’ DI CANTU’: Lucca, Balduzzi, Zalli, Noseda, Cammarano, Parisi, Riva, Scaccabarozzi, Valle, Ajouli, Wachira. A disp: Foti, Bedon, Bonaccorso, Ravasi, Moretti, Coratella, Coluccia, Traversa, Zanin. All. Brittanni

LENTATESE: Amari, Malacarne, Rivaletto, W. Meroni, T. Meroni, Pignatiello, Talpo, Parravicini, Tallarita, Romano, Schiavo. A disp: Griggio, Fontana, Cogotzi, Misuriello, Saccullo, Leone, Rapuano, Ballabio, Galbiati. All. Valente.