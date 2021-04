SARONNO – Partenza a gonfie vele per l’hub vaccinale di Saronno. Tra i primi ad arrivare, stamattina con il personale e i volontari, il comandante della polizia locale Giuseppe Sala seguito dal sindaco Augusto Airoldi. Il primo cittadino è arrivato intorno alle 7:30 anche per ascoltare direttamente i saronnesi presenti e per verificare che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO)

Da Gallarate sono arrivare, portate dalla polizia locale, le dosi di vaccino per gli utenti tra i 75 e 79 anni che saranno vaccinati oggi. Il personale della rianimazione ha provveduto a preparare le dosi mentre i volontari di Croce Rossa (comitato di Saronno) e Protezione civile hanno provveduto a far entrare gli utenti dopo la misurazione della febbre e la verifica della prenotazione.

Il primo vaccinato è stato Renato Conte cislaghese di 79 anni: “Sono contento di essere qui, sono arrivato un po’ in anticipo ma credo sia importante questa vaccinazione ed aspettare non è un problema”. Tutto ha funzionato nel migliore dei modi tanto che alle 9,30 sono state aperte anche le altre due linee vaccinali velocizzando notevolmente le operazioni. “Il personale è davvero molto gentile e disponibile – rimarca una 76enne – avevo un po’ di dubbi anche mia figlia non mi ha accompagnato ma tutti sono stati molto attenti a spiegarmi tutto in modo semplice e chiaro”.

Attenzione fin nel parcheggio dedicato agli utenti dell’hub con la polizia locale e i volontari dell’associazione nazionale carabinieri che forniscono le prime informazioni.