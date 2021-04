Le prime vaccinazioni “made in Saronno”: la diretta

SARONNO – Dopo tanta attesa apre l’hub vaccinale di Saronno: oggi alle 8 saranno inoculate le prime dosi di vaccino ai saronnesi e ai residenti del comuni del comprensorio.

Qui la diretta de ilSaronno

Il primo invito è quello ad non arrivare con troppo anticipo. Un quarto d’ora prima dell’orario della prenotazione è sufficiente per evitare code e problemi di gestione. L’altra raccomandazione è quella di arrivare con la tessera sanitaria (carta nazionale dei servizi) e i moduli del consenso informato e della scheda anamnestica già compilati. Nel dettaglio sono la scheda anamnestica (SCARICA in fomato word) o (SCARICA in formato pdf) e il consenso informato (SCARICA in formato word) o (SCARICA in formato pdf).

Ma come funziona l’hub vaccinale saronnese? Al personale e alle persone che si devono sottoporre alla vaccinazione è dedicato l’intero parcheggio di via Parini (quello della piscina). Al cancello c’è la verifica della prenotazione e la misurazione della temperatura. Si prosegue lungo le transenne fino all’ingresso principale della struttura (sotto la tettoia). Qui c’è un primo step per la verifica della documentazione quindi si proseguo fino alla palestra dove sono state allestite le 5 linee vaccinali (al momento solo tre sono attive). In ogni spazio ci sarà un’infermiera volontaria e il medico che dopo la verifica della documentazione provvederà alla vaccinazione. La persona deve attendere una quindicina di minuti al centro e poi può far ritorno a casa.