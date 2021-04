SOLARO – Ecco l’aggiornamento dei casi di contagio al 22 aprile 2021 sul territorio comunale di Solaro. In totale, dal primo caso di febbraio 2020 ad oggi, sono 1210 i residenti risultati positivi (erano 1163 in data 15 aprile) e 40 i deceduti, uno nell’ultima settimana.

Secondo i dati forniti al Sindaco, ci sono a questa data 65 attualmente positivi (numeri stabili rispetto all’ultimo periodo): un minore, 13 di età compresa tra i 18 e 34 anni, 34 adulti e 17 over 65.

Ricordiamo che tutte le persone in quarantena/isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi.

Ricordiamo che per prenotarsi per la vaccinazione a seconda delle varie categorie di età, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia o al numero verde 800 894 545

“Dal 26 aprile – spiega il sindaco Moretti – saranno in vigore le nuove misure con numerose riaperture che, anche se scaglionate nel tempo, speriamo ci possano portare verso una situazione normalizzata. La lotta a questo virus subdolo però non è affatto vinta. A Solaro se n’è andato un altro concittadino, per il quale esprimiamo cordoglio a nome di tutta nostra comunità, e da marzo gli attualmente positivi sono praticamente sempre stati tra i 55 ed i 65 e i numeri non sembrano scendere. Le armi principali a nostra disposizione sono i vaccini e le buone pratiche di distanziamento sociale, frequente igienizzazione ed isolamento in caso di sintomi. Continuiamo a comportarci con buon senso e la situazione potrà finalmente migliorare”