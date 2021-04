SARONNO – “Sul mantenimento del coprifuoco alle 22 è prevalsa una linea a nostro avviso sbagliata e non razionale. Chi difende una misura così miope e di dubbia utilità vive al di fuori della realtà ed evidentemente ritiene prioritari interessi diversi da quelli di ristorazione e turismo, due settori praticamente in ginocchio e che andrebbero sostenuti in questa fase di ripresa. Ci rivolgiamo al presidente Mario Draghi affinché ci ripensi e riapra un confronto su questi temi. Il nostro non è un attacco al Governo, ma un invito a scrollarsi di dosso le zavorre e avere più coraggio”. Così il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva sulla decisione del Governo di mantenere per il coprifuoco alle 22, nell’emergenza per il coronavirus.

