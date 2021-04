Coronavirus, il sindaco Campi informa: lenta crescita dei casi a Gerenzano

GERENZANO – Il sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in paese.

Come da comunicazione di Ats Insubria, vi informo che da venerdì 16 aprile ad oggi, vi sono 17 nuove persone positive e 20 persone guarite.

Da lunedi 26 aprile la Lombardia sarà in zona gialla: manteniamo un adeguato senso di responsabilità continuando a rispettare le disposizioni per il bene di tutti, per uscire al più presto da questa pandemia.