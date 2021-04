SARONNO / LOMAZZO – “C’è una nuova e interessante opportunità per il territorio del torrente Lura. In occasione della ricorrenza della Giornata della terra è partita l’altro giorno in via ufficiale la collaborazione tra il Consorzio Parco del Lura e il Plis Sorgenti del Lura. I due parchi ai quali fanno capo la parte nord e la parte a sud del corso del torrente iniziano un percorso comune sulla promozione della natura, sull’educazione ambientale e sulla comunicazione delle iniziative che avvengono sul territorio. Il motto dell’iniziativa è: uniti per natura!” A dare la buona notizia i responsabili dell’Amministrazione comunale di Lomazzo del sindaco Giovanni Rusconi.

L’alleanza porterà dunque a iniziative comuni per valorizzare le due aree naturalistiche che da Saronno e dal Saronnese raggiungono il comasco ed il confine con la Svizzera.

(foto: una immagine del Parco del Lura alla periferia di Lomazzo, dove si trovano le vasche di laminazione del torrente)

24042021