Sondaggio di Uniamo Cislago: “Come migliorare i servizi comunali?”

CISLAGO – “Uniamo Cislago avanza nel percorso verso le elezioni amministrative 2021, movimento civico composto da persone per bene, competenti e affiatate, che si sono poste l’obiettivo di amministrare il patrimonio comune, con la diligenza e l’attenzione che merita. Abbiamo l’intento di costruire insieme a tutti i cislaghesi un programma elettorale che nasce dalla condivisione e dalle proposte di tutti i cittadini, con questo obiettivo domenica 2 maggio 2021 sarà recapitato in tutte le cassette postali un questionario, la cui compilazione durerà solo 5 minuti, che punta a compiere un primo sondaggio sulle opinioni inerenti i servizi e i beni comunali”. Ad annunciarlo sono i responsabili della lista civica.

Un primo passo che conta sulla partecipazione di tutti i portatori di interesse e fruitori di servizi, che esprimendo le loro preferenze, contribuiranno in modo fattivo a determinare le priorità, che dovranno orientare il buon amministratore nella costruzione del programma elettorale, che in questo modo sarà davvero partecipato e attuale. Il questionario cartaceo dopo esser stato compilato potrà essere imbucato nelle scatole con il simbolo Uniamo Cislago, presenti negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, rintracciabili sul sito www.uniamocislago.it, in alternativa sarà possibile compilarlo direttamente online sempre accedendo al sito www.uniamocislago.it.

01052021