LOCATE VARESINO – La pizza di Locate Varesino, della pizzeria Lupen di Filippo Rossino, è stata inserita nel “Registro delle eccellenze italiane” per il 2021: il prestigioso riconoscimento è giunto nei giorni scorsi al titolare, felicissimo.

“Doveroso un immenso e grande ringraziamento ai nostri clienti che nel corso degli anni, dodici, ci hanno dato fiducia e credibilità in modo di crescere; allo staff che mi segue, perché senza di loro non sarei andato da nessuna parte, ai fornitori per i prodotti “Made in Italy”: Bozzolo, Cigno, Mulino di Gallarate, l’azienda agricola Facchi per la mozzarella di bufala, e infine l’ultima selezione inserita da circa un anno a questa parte, le farine del mulino Sorace della Melara di Lauria, grazie all’amico Emiliano Cozzi per la farina tipo “0” con granì locali mediterranei” rimarca Filippo.

Per le pizze di Filippo, che lavora con al fianco la moglie Luciana, la selezione nel “Registro delle eccellenze” è giunta per la qualità offerta alla clientela: Eccellenza italiane ogni anno individua i locali e le attività da premiare sulla base del rispetto di una serie di parametri, come l’uso di prodotti italiani di elevata qualità ed anche in base alle recensioni positivi e verificate che appaiono su portali online.

(foto: Filippo Rossino con una delle sue favolose pizze)

02052021