GERENZANO – Un omaggio virtuale a tutte le mamme in attesa di tornare ad esibirsi dal vivo. E’ quello che ha fatto il gruppo majorettes di Gerenzano SC del Corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano.

Si tratta di un lavoro di squadra partito dalla ricerca della musica. I responsabili del progetto hanno pensato a un video con una marcia brillante “Brunetta” eseguita dalla banda gerenzanese sulle cui note sono poi state inserite le dediche alle mamme con tanto di immagini di ricordi e di momenti insieme: “E’ bello – spiegano dall’associazione – condividere e rivedere in questo video le mamme, ma il bello è la dedica speciale delle figlie alle proprie mamme: uniche, speciali, insostituibili”.

In tutti questi mesi di pandemia il gruppo si è distinto per il proprio intento per tenere viva la passione delle ragazze non solo con esercizi ed allenamenti ma anche con iniziative come questa che permettono di condividere con tutto il paese e gli appassionati la vita e l’attività del gruppo.

(foto archivio)