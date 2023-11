Città

GERENZANO – Le feste quest’anno arrivano in anticipo a Gerenzano con l’evento “Accendiamo il Natale“, organizzato dall’amministrazione comunale con l’assessorato alla cultura e in collaborazione con l’oratorio San Filippo Neri, la Pro Loco, il corpo musicale “Santa Cecilia” e fondazione Avsi.

Sarà una giornata dedicata interamente al Natale quella di domenica 3 dicembre, che avrà inizio a partire dalle 11 con l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale in piazza 25 aprile, dove sarà presente anche il truccabimbi. In questa occasione tutti i bambini potranno portare la propria letterina dei desideri da consegnare a Babbo Natale.

La giornata all’insegna della festività proseguirà all’oratorio San Filippo Neri con lo spettacolo “Superzero Christmas Show“, in programma per le 16 con ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento posti). Sempre nel pomeriggio, alle 17.15, in piazza De Gasperi ci sarà la tanto attesa accensione dell’albero di Natale, accompagnata dall’intrattenimento musicale a cura del corpo musicale “Santa Cecilia“. A seguire un momento dedicato alla merenda per tutti i bambini presenti.

