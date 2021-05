MILANO – In Lombardia le prenotazioni per le vaccinazioni della fascia di età compresa tra i 50-59 anni (non appartenenti a categorie prioritarie) questa mattina hanno superato quota 500.000. Un’adesione che il presidente della Regione Attilio Fontana – in un tweet – ha definito “straordinaria”. Il governatore ha quindi evidenziato che “la Lombardia corre” e che ora “servono più vaccini”.

Da ieri sul sito di Regione Lombardia è stato infatti aperto il portale per chi ha fra i 50 ed i 59 anni.

