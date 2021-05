SARONNO / TRADATE / GROANE – “Da ieri, 10 maggio, si registrano precipitazioni diffuse a partire dalle zone Nord-occidentali, in estensione a tutta la regione, in particolare sui settori nord-occidentali con qualche locale temporale. Quota

neve intorno a 2400 metri. In quota ventilazione sostenuta con raffiche massime fino a 90 chilometri orari”: a fare il punto il servizio meteo di Regione Lombardia. Che avvisa: “Per la giornata odierna, martedì 11 maggio, e fino alle prime ore di domani 12 maggio, previsti ancora flussi perturbati dai quadranti meridionali con ulteriori precipitazioni fino a localmente abbondanti nelle prossime dodici ore in particolare sui settori prealpini e pianura occidentale, con picchi maggiori sulle zone prealpine. Fenomeni anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone di pianura in estensione verso le zone prealpine. Quota neve in leggero calo intorno ai 2000 metri. Precipitazioni in generale attenuazione o esaurimento nel corso della notte o prima mattinata di domani, con fenomeni residui più persistenti su zone nord-orientali”.

I venti – Ventilazione in pianura localmente moderata, in particolare su zone orientali, in generale rotazione da nord-ovest o da ovest nella serata odierna, in quota localmente forte settentrionale con raffiche fino a 90 chilometri orari. Per domani previste deboli precipitazioni residue su zone orientali, ma dal pomeriggio non sono esclusi eventi convettivi, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone prealpine in estensione alle pianure prospicienti. Ventilazione a tratti moderata sulla pianura e in quota localmente forte.

(foto archivio: intervento dei vigili del fuoco per i danni del maltempo)

