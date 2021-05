GERENZANO – Ciclista investito a Gerenzano, è arrivato anche l’elisoccorso da Como: il sinistro si è verificato oggi alle 17.45 in via 20 settembre nell’abitato gerenzanese, in zona centrale. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e si è precipitata anche un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Ma visto che in un primo momento le condizioni del paziente apparivano piuttosto serie, non solo è stata fatta sopraggiungere l’automedica dal capoluogo comasco ma pure l’elisoccorso, che è attierrato nelle vicinanze.

I soccorsi sono stati quindi immediati, ed il ciclista – un 59enne del posto – è stato stabilizzato ed infine trasportato con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, da dove sono poi giunte notizie confortanti: al momento del ricovero non è apparso in pericolo vita. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi dell’incidente ed hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto: l’elisoccorso è arrivato da Como)

19052021