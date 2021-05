SARONNO – Non solo il prevosto monsignor Armando Cattaneo lascerà la città di Saronno ma anche don Paolo Fumagalli da settembre non sarà più il rettore del collegio arcivescovile Castelli.

Don Paolo guida il collegio da dieci anni e negli ultimi è diventato anche il punto di riferimento della comunità del Matteotti dove non a caso nel giugno scorso, pur nel rispetto di tutte le normative anticovid, ha festeggiato i suoi vent’anni di sacerdozio.

Da settembre sarà rettore del Collegio Villoresi a Monza dove da neolaureato in Lettere aveva insegnato per tre anni alle scuole medie. La partenza di don Paolo è stata colta con sorpresa dal collegio di via Varese punto di riferimento di tante famiglia dei studenti attuali e passati sia al Matteotti dove collaborava con le suore e i laici per portare avanti l’attività della parrocchia e dell’oratorio.

Ancora non è stato reso noto il nome di chi guiderà il collegio Castelli da settembre.

(foto: don Paolo al Matteotti l’anno scorso in occasione dei festeggiamenti per il ventennale di ordinazione)